Buon compleanno a… Antonio Di Gennaro

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Oggi è ildiDi, commentatore tecnico della Nazionale per la Rai ed ex calciatore: la sua storia OggiDicompie 65 anni. Molti lo conoscono in qualità di voce tecnica della Nazionale in Rai, un lavoro nel quale la responsabilità non è banale. Una parola fuori posto, un termine poco appropriato e si finisce nell’occhio del ciclone. Anche perché ci sono milioni di persone che ti guardano e sono pronti a giudicarti. E, ormai, ci sono i partiti pure qui, non in senso politico, ma intesi come divisioni dell’opinione pubblica che ha le sue preferenze riguardo agli opinionisti. Svizzera Italia, Diesalta Locatelli: «Il migliore a centrocampo» Non sono mancate le polemiche quando all’ultimo Mondiale Diha potuto ...