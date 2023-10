Bufera Sinner | esplode la polemica | interviene Gassman | scontro assurdo

Ha scatenato un mare di polemiche quanto detto dall'ex campione di tennis Nicola Pietrangeli in merito a Jannik Sinner . L'azzurro è approdato in ...

ROMA - Mentre Jannik Sinner ha conquistato il pass per i quarti di finale all'Atp di Pechino superando in due set il giapponese Yoshihito Nishioka , ...

Dopo l’eliminazione dagli US Open per Jannik Sinner continua il periodo no e sta valutando come muoversi nei prossimi giorni. Gli ultimi giorni per ...