Bruciano rifiuti vegetali | denunciate due persone

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Carabinieri in azione contro incendi e abbruciamento: Denunce per violazioni ambientali e incendia accidentali nell’avellinese Proseguono i servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino volti al contrasto degli incendi boschivi e della pratica dell’abbruciamento dei residui forestali e. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno denunciato un anziano di San Michele di Serino per violazione alle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 152/2006, poiché avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residuiderivanti dalla lavorazione del proprio fondo agricolo. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provoca un evidente senso di fastidio e molestie alle ...