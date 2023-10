Brucia il villaggio della Ryder Cup [VIDEO]

Leggi su agi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) AGI -il Golf Club di via Marco Simone, a Guidonia, dove nei giorni scorsi si è svolta laCup che si è chiusa domenica scorsa con la vittoria dell'Europa sugli Stati Uniti. Ad andare a fuoco le strutture realizzate per la manifestazione sportiva e, in particolare, il padiglione 'Hospitality', l'area destinata agli spettatori Premium. Si tratta di una struttura di tre piani di circa 120 metri quadrati. Il rogo è partito intorno alle 17, dalle tribune che si trovano a ridosso dei campi da gioco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma, con tre squadre: due autobotti, un'autoscala e il Nucleo TAS, e la polizia. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi circa l'origine dell'incendio. Non risultano feriti e l'incendio non si è propagato oltre la struttura ricettiva, per cui non ci sono stati danni ...