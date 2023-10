Brescia-Feralpisalò venerdì 06 ottobre 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Gastaldello al completo | Vecchi perde Ceppitelli

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Inedito derbyno in Serie B quando alla nona giornata ildiaffronta la neopromossadi. Rondinelle che hanno beneficiato del ripescaggio estivo a seguito del fallimento della Reggina, evitando per l’ennesima volta una rovinosa retrocessione in C arrivata sul campo al termine dello spareggio contro il Cosenza. La squadra è partita bene, con 9 punti fatti sinora in 5 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Una nuova tornata, l’ottava per l’esattezza, si apre in questo venerdì sera mettendo di fronte due formazioni con lo stesso, medesimo obiettivo ...

Le formazioni ufficiali di, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A 2023/2024. Gli uomini di Gastaldallo hanno iniziato in ritardo il loro campionato ma l'hanno fatto con il piede giusto, con cinque ...Dove vedereCalcio -in diretta in TV e streaming, Sky, Dazn Come vedereCalcio -Calcio -si potrà vedere in diretta esclusiva su SKY ...

Brescia-Feralpisalò, ci siamo. L'obiettivo è quota diecimila Bresciaoggi