Boxe | otto azzurri in gara all’EUBC CUP di domenica

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ci sarà una grande rappresentanza italiana in quel di Buvda in Montenegro, luogo in cui ci sarà la prima edizione della ‘European Boxing Confederation (EUBC) Cup. Il torneo verrà avviato nella giornata di sabato per poi precedere di. Le finali, che si svolgeranno all’aperto in una suggestiva location con vista sulla citta vecchia di Buvda, avranno luogo il 14bre. Ci sarà come detto tanta Italia. Sono 8 glipartecipanti: 54kg Federico Serra, 57kg Francesco Iozia, 60kg Giuseppe Canonico, 67kg Gianluigi Malanga, 71kg Salvatore Cavallaro, 80kg Salvatore Cavallaro, 92kg Aziz Abbes Mouhiidine, 92+kg Diego Lenzi. SportFace.