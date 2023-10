Borussia Monchengladbach-Mainz 05 venerdì 06 ottobre 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Finalmente dopo 5 gare è arrivata la prima gioia stagionale per ildi Seoane, che fa il colpaccio sul campo del Bochum grazie ad un ottimo primo tempo e ad uno scatenato Plea, autore dell’assist per il primo gol di Neuhaus e di una doppietta che ha di fatto chiuso la gara. I Fohlen aprono le danze in questo settimo InfoBetting: Scommesse Sportive e