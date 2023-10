Borussia Dortmund U19 | Tullberg | “Milan tra le favorite per la Youth League”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Mike, allenatore delU19, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alPrimavera di Ignazio Abate

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera parla del pareggio del Milan in casa del Borussia Dortmund. Ecco il commento di Carlos Passerini

... comandato dal Newcasle dell'ex Sandro Tonali con 4 punti davanti al Paris Saint - Germain (3 punti), ai rossoneri (2 punti) e al(1 punto): a finire nel mirino di Antonio Cassano, ...Con due pareggi in altrettante gare, diminuiscono le chance per i rossoneri di ottenere il passaggio del turno nel girone di ferro composto da Newcastle,e Psg. Così, la quota dell'...

FINALE Borussia Dortmund-Milan 0-0: Giroud, Pulisic e Chukwueze sprecano sotto porta La Gazzetta dello Sport

Borussia Dortmund-Milan 0-0, le PAGELLE della Champions League Sky Sport

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - "Lotteremo fino alla fine", è la promessa di Adli scritta sui social dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund, un punto di rimpianti per il Milan che ora dovrà voltare ...L'ex calciatore critica il portoghese per la prestazione fornita in campo nel match di Champions contro il Borussia Dortmund, e Rafa replica con un'emoticon beffarda ...