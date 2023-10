Borussia Dortmund-Milan | Toni su Giroud | “Da lì devi fare gol”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Luca, ex punta anche della Nazionale, ha parlato nel post partita di: argomento l'occasione mancata da

Il Milan pareggia per 0-0 sul campo del Borussia Dortmund: Fikayo Tomori è il più votato dopo il pari in Champions League

Paolo Condò , in diretta su Sky Sport, ha parlato del pareggio del Milan contro il Borussia Dortmund di Champions League. Ecco le parole

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla del pareggio del Milan in casa del Borussia Dortmund. Ecco il commento di Barbano

05/10/2023 - 13:16 Non si può dire che il Milan non ci abbia provato, oltretutto sfidando l'arcinoto muro giallo del. Nonostante ciò, i rossoneri hanno collezionato un altro pareggio a reti inviolate, dopo quello ottenuto nel proprio stadio al debutto contro il Newcastle . Complessivamente, il ...... esterno d'attacco del Milan, ha risposto su Twitter alle critiche di Antonio Cassano alla Bobo Tv dopo il pareggio contro ilin Champions League. https://t.co/YSFPmRe22n Rafael ...

Milan, pochi rischi e tanti lampi nel finale: a Dortmund lo 0-0 va stretto La Gazzetta dello Sport

Il Milan spreca troppo: è 0-0 anche col Borussia Sky Sport

Il Milan, ancora una volta, non va oltre lo 0-0 in Champions League e, ancora una volta, il rammarico è grande. Come contro il Newcastle, anche contro il Borussia Dortmund davanti al «Muro giallo», la ...Gregor Kobel continuerà a vestire giallonero almeno fino al 2028. Il Borussia Dortmund ha infatti annunciato di aver rinnovato di ulteriori due anni il contratto con il portiere elvetico, che sarebbe ...