Borussia Dortmund-Milan | Özcan | “Alla fine ci è mancato solo il gol”

Il Milan spreca troppo: è 0-0 anche col Borussia Sky Sport

Borussia Dortmund-Milan, secondo pareggio consecutivo in Champions per i rossoneri Cronaca 0-0 Corriere della Sera

Milan, Antonio Cassano viene letteralmente umiliato sui social network da parte del calciatore rossonero che non gliele manda a dire [VIDEO] ...Il Milan non riesce a centrare la vittoria in Champions League e dopo il pareggio all'esordio con il Newcastle è arrivato anche quello in casa del Borussia Dortmund. Quello contro i tedeschi era un ...