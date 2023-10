Borussia Dortmund-Milan | Nmecha | “Nel finale non siamo stati lucidi”

Luca Toni , ex punta anche della Nazionale, ha parlato nel post partita di Borussia Dortmund-Milan : argomento l'occasione mancata da Giroud

Gregor Kobel festeggia le parate contro il Milan in Champions League nel migliore dei modi: UFFICIALE il rinnovo del portiere con il Borussia ...

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera parla del pareggio del Milan in casa del Borussia Dortmund. Ecco il commento di Carlos Passerini

ENNESIMO RIMPIANTO - Seconda giornata di Champions League superata per il Milan di Stefano Pioli, seppur in due partite, siano arrivati solo due punti. Nella partita contro il, i rossoneri sono entrati in campo con la formazione titolare, con Ruben Loftus - Cheek unico assente dell'undici più competitivo. Il, oltre al solito tifo ...Articoli più letti È tornato Satoshi Nakamoto, l'inventore del bitcoin di Chiara Crescenzi- Milan, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) La startup che costruisce ...

Borussia Dortmund-Milan 0-0, le PAGELLE della Champions League Sky Sport

Borussia Dortmund-Milan, secondo pareggio consecutivo in Champions per i rossoneri Cronaca 0-0 Corriere della Sera

Gregor Kobel rimarrà a lungo a Dortmund. Il portiere svizzero ha infatti rinnovato il proprio contratto con il Borussia sino al 2028 convincendo i dirigenti tedeschi. A confermare la notizia è stato ...Ieri il Milan è uscito da Dortmund con un pari, frettolosamente bollato come negativo, ma che non è poi così malaccio, alla luce del grande equilibrio nel girone e della classifica corta. Il Newcastle ...