Borussia Dortmund - Milan | i meme dopo il primo tempo

Il Milan non sfonda contro ilnel match valido per la seconda giornata di Champions League. La prestazione dei rossoneri nel primo tempo ha scatenato l'ironia dei tifosi sui social: ecco i meme più ...La squadra di Pioli non va mai in affanno contro il, cresce alla distanza e nel finale spreca alcune buone occasioni. Il 25 ottobre la sfida al ...

Borussia Dortmund-Milan, le pagelle: Leao si accende a folate, Bensebaini inesauribile - Sportmediaset Sport Mediaset

Borussia Dortmund-Milan 0-0, i rossoneri creano tanto ma sprecano la Repubblica

Secondo pareggio consecutivo in Champions League per il Milan, che dopo lo 0-0 all’esordio contro il Newcastle si ripete con lo stesso risultato in casa del Borussia Dortmund. Buona la prestazione ...BORUSSIA DORTMUND-MILAN STREAMING GRATIS – È tutto pronto per la seconda giornata di Champions League, dove Borussia Dortmund e Milan si affronteranno nel match del Signal Iduna Park, in occasione ...