Borse europee in altalena | a Milano vola Prysmian

Il Vecchio Continente non riesce a seguire la scia positiva di Wall Street e Tokyo. Attesi venerdì i dati sull'occupazione negli Usa. Il greggio ...

La Banca centrale americana non esclude nuovi rialzi. Tokyo chiude al ribasso, governo giapponese pronto a intervenire sul calo dello yen

A Piazza Affari sotto i riflettori Banca Mps in una seduta debole per i petroliferi, con il greggio in calo. Torna a scendere lo spread Btp/bund