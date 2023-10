Borse europee in altalena | a Milano vola Prysmian

(Di giovedì 5 ottobre 2023) In leggero rialzo lo spread tra BTp e Bund a 197 punti dai 196 di mercoledì, in lieve aumento anche il rendimento del decennale a 4,91%. Torna a perdere terreno il petrolio, dopo il recupero nelle battute iniziali. Continua a scendere il prezzo del gas

Attesa per dato lavoro Usa di domani. Greggio e gas in calo . Non trovano lo slancio lee sono vicine alla parita' al giro di boa della seduta, con i future Usa che puntano al ribasso e gli investitori che restano alla finestra, in attesa del dato chiave sulla ...Seduta in altalena per lecon i listini che cercano spunti e continuano a guardare alle banche centrali e all'incognita dei tassi alti a lungo per raffreddare l'inflazione. Sui mercati resta poi, il tema dei ...

Attesa per dato lavoro Usa di domani. Greggio e gas in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ott - Non trovano lo slancio le Borse europee e sono vicine alla parita' al giro di boa dell ...(Teleborsa) - Pressione su Alstom, che perde terreno, mostrando una discesa del 35,55%. A pesare sulle azioni del produttore francese di treni ha contribuito la decisione annunciata da Alstom di ridur ...