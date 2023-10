Borsa | Milano chiude positiva | lo spread sale a 200 punti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ladi(+0,2%), in una seduta all'insegna dell'incertezza anche per gli altri listini europei. Sotto i riflettori l'andamento dei titoli di Stato con lotra Btp e ...

La Borsa di Milano chiude in calo la seduta. Il Ftse Mib ha perso lo 0,17% a 27.435 punti. Sugli scudi ancora una volta Mps (+4,6%), bene anche ...

La Borsa di Milano parte in rialzo . Il Ftse Mib in avvio segna un +0,26% a quota 27.515 punti. Tra i migliori Saipem (+3,25%) che si è aggiudicata un ...

La Borsa di Milano , dopo un avvio positivo, inverte la rotta e si allinea al resto degli alti listini europei. Non cambia il leitmotiv sui mercati ...

Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo Wall Street . I principali listini del Vecchio continente si muovono senza particolare slancio ...

La Borsa di Milano chiude in rialzo . L'ultimo Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 27.490 punti. . 5 ottobre 2023

Chiude sulla parità ladi, con il FTSE MIB che si attesta a 27.491 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All - Share , che continua la seduta a 29.321 punti, sui livelli ...Tra i principali titoli europei, Alstom e' precipitata del 37,58% a Parigi dopo l'avvertimento sui conti del 2023 - 2024, per cui ora e' previsto un cash flow libero pesantemente negativo. Il ...

Borsa Milano, da Altea Green Power a Energy: la corsa dei mini-titoli «verdi» Corriere della Sera

Borsa: Milano chiude pesante a -1,39%, male l'energia - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Le azioni di Puma hanno registrato il calo intraday più grande degli ultimi tre anni, dopo che i commenti della società in una call con gli analisti hanno suscitato preoccupazioni sulle vendite. I ...Nuova apertura in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari si registra infatti un -0,42% del Ftse Mib, a 27.733,44 punti. Colpa dei tassi di interesse… Leggi ...