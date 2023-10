Borsa | Milano chiude in rialzo dello 0 | 2%

La Borsa di Milano parte in rialzo . Il Ftse Mib in avvio segna un +0,26% a quota 27.515 punti. Tra i migliori Saipem (+3,25%) che si è aggiudicata un ...

Guizzo per il comparto tecnologico ache non si cura dell'andamento in rosso dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 143.432,9, con uno scatto di 2.545,5 punti rispetto ...Vola Prysmian (+4%) dopo il piano. Attesa per il lavoro Usa . Le Borse europee restano alla finestra in attesa di capire quale sara' la traiettoria dei tassi di interesse e chiudono incerte una ...

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'ultimo Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 27.490 punti. (ANSA).MILANO (MF-NW)--Piazza Affari archivia la giornata sopra la parita'. Il Ftse Mib segna infatti un lieve rialzo a +0,2% e 27.490 punti. Sul fronte macro, il deficit commerciale statunitense nel mese di ...