Bonaccini | “Più risorse per i genetisti”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) RIMINI – “Sono necessarie piùper i”. Lo ha detto il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, a Rimini, dove oltre 1000medici e biologi si sono dati appuntamento per il XXVI congresso nazionale della Sigu, la sola società di genetica umana esistente nel nostro Paese. “Riteniamo sia fondamentale – afferma il prof. Paolo Gasparini, Presidente della Sigu – che le istituzioni recepiscano l’importanza del ruolo del genetista medico e la preoccupazione sui tagli di fondi eche, penalizzano tutto il settore della genetica umana e medica, sia di ricerca che assistenziale. Settore che in altri Paesi è invece al centro dei percorsi diagnostici e terapeutici essenziali per la cura di molti malati”. “La figura del genetista clinico ha assunto oggi un ruolo ...

Stupore. Sconcerto. Irritazione. L’area riformista è in subbuglio. La secca risposta di Elly Schlein oggi alla festa del Fatto dopo gli addii in ...

Venerdì 15 settembre si torna in classe in Emilia - Romagna , e nonostante i gravi danni inferti dall’alluvione dello scorso maggio anche alle ...

... Giorgia Meloni, ha tolto gli stivali e nelle zone alluvionate non si è fattavedere. Decreto ... Ma soprattutto di limitare al massimo i poteri del presidente della Regione, Stefano. Un ...Ora è al 16,7%: si tratta - come ricorda l' Agi - del datoalto per i 5Stelle da quando Schlein ... Qual è stato il ragionamento della borghesia che ha votato lei e nonDall'altra parte c'...

Droghe leggere, De Maria (Pd): pene più dure anche per i casi di lieve entità Corriere