Bolkestein non va applicata Coste italiane libere al 67% | cosa cambia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Terminato il lavoro di mappatura delle: oltre un terzo risulta essere libero e non in concessione ai balneari

...tavolo tecnico istituito presso la presidenza del Consiglio emergerebbe infatti che le spiaggesono 'risorse scarse' , constatazione che potrebbe evitare l'applicazione della direttiva...La scarsità farebbe applicare la direttivaalle concessioni balneari. Quella percentuale,...concessioni balneari ha chiarito che le concessioni di occupazione delle spiagge italiane...

e quindi non si applica a questo settore la direttiva Bolkestein. Tuttavia, al momento l'orizzonte non è del tutto chiaro a chi lavora nel settore ma da quanto fanno filtrare fonti di centrodestra, ...Dai dati emersi dal tavolo tecnico istituito presso la presidenza del Consiglio emergerebbe infatti che le spiagge non sono “risorse scarse”, constatazione che potrebbe evitare l’applicazione della ...