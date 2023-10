Bocciata la proroga al Superbonus per i condomini

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Niente da fare per la possibiledel110% o 90% per i. Le commissioni Ambiente e Industria del Senato hanno infatti respinto gli emendamenti al disegno legge per la conversione del Decreto Asset e Investimenti che, appunto, proponevano unadelle agevolazioni fiscali di 3, 6 o 12 mesi per ii cui lavori si trovano ad un buono stato di avanzamento. In realtà la bocciatura degli emendamenti era nell’aria, specie considerando che il Governo ha manifestato in diverse occasioni la sua contrarietà al, i cui effetti economici negativi sono stati sottolineati anche all’interno della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef) recentemente approvata. In particolare, secondo il Governo i bonus edilizi invece che ...

Niente da fare per la possibile proroga del Superbonus 110% o 90% per i condomini. Le commissioni Ambiente e Industria del Senato hanno infatti respinto gli emendamenti al disegno legge per la convers