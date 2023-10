(Di giovedì 5 ottobre 2023) Niente da fare per la possibiledel110% o 90% per i. Le commissioni Ambiente e Industria del Senato hanno infatti respinto gli emendamenti al disegno legge per la ...

Niente da fare per la possibile proroga del Superbonus 110% o 90% per i condomini . Le commissioni Ambiente e Industria del Senato hanno infatti ...

Nel dettaglio, alcuni degli emendamenti presentati proponevano unadel Superbonus a tutto il 2024, altri la richiedevano solo fino al 31 marzo 2024, altri ancora al 30 giugno 2024, ma solo ...Saltano gli emendamenti con la richiesta didel Superbonus 110% per coloro che hanno avviato già i lavori, ma non sono riusciti a ... ma per ora èl'ipotesi di un inserimento anche ...

Bocciata la proroga al Superbonus per i condomini Adnkronos

Condomini: bocciata la proroga al Superbonus 110% e 90% Tfnews

Niente da fare per la possibile proroga del Superbonus 110% o 90% per i condomini. Le commissioni Ambiente e Industria del Senato hanno infatti respinto gli emendamenti al disegno legge per la convers ...L'ente ha implementato l'app INPS Mobile: attraverso uno smartphone, è possibile comunicare l'assunzione di una colf, badante o babysitter, ricercare ...