Bloccata fino al 2024 la «linea storica» fra Italia e Francia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Alla situazione già critica dei valichi alpini (Monte Bianco, Gottardo e Brennero), si aggiunge la lunga chiusura del traforo ferroviario transfrontaliero del Frejus, che uniscee lungo first appeared on il manifesto.

...che duri il blocco in ore e minuti e puoi cambiare idea in qualsiasi momento o scegliere la modalità "" che non consente di cadere in tentazione perché lo stop non può essere annullato...leggi anche Italia, la ripresa economica è. I motivi in 4 grafici Italia in allarme con il ...Nadef è apparso chiaro che l'Italia non tornerà ai limiti di deficit dell'Unione Europeaal ...

Tratta ferroviaria Italia Francia bloccata fino a giugno 2024 Trasporti-Italia.com

Treno Frejus bloccato: rischio per economia e turismo tra Italia e Francia Il Sole 24 ORE

La circolazione ferroviaria lungo la cosiddetta linea storica è bloccata dal 27 agosto per una grave frana ... Si fermeranno quindi, almeno fino a giugno, i Tgv (i treni di Sncf) e i Frecciarossa ...Una donna incinta è rimasta bloccata in autostrada, nel Comasco, mentre si stava dirigendo in ospedale per il parto. Incredibilmente, la fortuna le ha sorriso ...