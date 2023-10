È di 5 fermi di polizia il bilancio finale della protesta compiuta ieri sera da alcuni attivisti del grupporadicale Just Stop Oil a Londra che hanno preso di mira il musical 'Les Misérables', tratto dal celebre romanzo di Victor Hugo, mentre era in scena al Sondheim Theatre, nel West End della ...... tutte appartenenti al movimento ambientalista Ultima Generazione , per una serie dimessi in ... L'ultimo blocco stradale del gruppoa Roma risale al 25 luglio di quest'anno. Nove ...

Blitz ecologista blocca 'Les Misérables' a Londra, 5 arresti - Ultima ... Agenzia ANSA

La polizia sventa un blitz ambientalista alla Ryder Cup RomaToday

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Granada un cordiale incontro con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo ...Ieri sera a Londra, 5 attivisti del gruppo ecologista Just Stop Oil sono stati fermi dalla polizia durante una protesta contro il musical "Les Misérables". Gli attivisti hanno chiesto di prendere posi ...