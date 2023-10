Blanca | Matrix o Ncis? La tv del 5 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 5su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la seconda stagione della fiction “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sotto attacco”:, ora promossa ufficialmente consulente della Polizia, lavora tantissimo e deve imparare a trovare un nuovo equilibrio. Sebastiano è in carcere in attesa del processo, ma nonostante tutto lei pensa che il giovane meriti una seconda occasione – con sorpresa di Liguori, che tenta di dissuaderla. Ma le attenzioni die del commissariato San Teodoro vengono presto catalizzate dal caso di un pericoloso attentatore seriale, soprannominato Polibomber, che prende di mira proprio la Polizia di Genova… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. L’episodio di stasera sarà intitolato “Fuori di testa”: dopo aver aggredito ...