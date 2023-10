BLANCA 2 | PRIMA PUNTATA | MARIA CHIARA GIANNETTA E LINNEO TORNANO AD INVESTIGARE SU RAI1

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La “follia” di, la sua unicità di detective non vedente e la sua estrema vitalità hanno già conquistato il pubblico nellastagione. Ora, gli episodi della nuova serie sono l’occasione per conoscere più in profondità il mondo della protagonista e scoprire segreti inaspettati sulla sua famiglia – più di quelli legati alla morte della sorella – che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le è vicino. E non solo: diventata consulente della Polizia genovese a tutti gli effetti,si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide difficili e ad altro rischio, che la rendono nuovamente protagonista delle indagini del commissariato San Teodoro. Prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Jan...