“Blanca 2” | anticipazioni prima puntata | tutti sulle tracce del Polibomber

Blanca 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Stasera, giovedì 5 ottobre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata ...

Torna stasera in tv la fiction Blanca, via all’attesissima nuova stagione con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Sei prime serate per una serie ...