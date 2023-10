Biden tradisce l’ultima promessa sui migranti | userà i fondi stanziati da Trump per ampliare il muro al confine col Messico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Aveva denunciato i provvedimenti del suo predecessore, Donald, che aveva costretto intere famiglie dicentroamericani in gabbie, ampliando il promessoalcon il. Si era impegnato a ripristinare un approccio più umanitario sul tema immigrazione, salvo poi tradire più volte le sue promesse. Oggi, a circa un anno dalle prossime elezioni Presidenziali, Joeconcretizza l’ultimo tradimento nei confronti di chi aveva speso il suo voto sperando in una svolta sulle migrazioni. La sua amministrazione bypasserà infatti 26 leggi federali (alcune in materia ambientale) per costruire altri 32 chilometri di barriera nella Rio Grande Valley, usandoad hoc giàdall’amministrazionenel ...