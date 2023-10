Beppe Sala | “San Siro è uno stadio tutt’altro che morto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Continuo a pensare che Sanha la sua ragion d’essere anche per il futuro, anche se non eterno. Nel 2026 ospiterà l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali e con ogni probabilità la finale di Champions. Insomma, è unoche”. Lo ha detto il sindaco di Milano,, che in un’intervista a “Repubblica” è tornato a parlare del futuro delloMeazza. Inter e Milan stanno lavorando su aree diverse e il progetto originario legato a Sansembra ormai appartenere al passato. “Il vincolo culturale è una cosa vergognosa – continua– Se lo si mette su un luogo dove si gioca a pallone, allora estendiamolo al 90% degli edifici milanesi. Tutti i sindaci concordano che le Sovrintendenze abbiano un ...