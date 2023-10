Benzina e diesel | pioggia di ribassi | i prezzi di oggi 5 ottobre 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Crollano le quotazioni dei prodotti raffinati, con il Brent che scende molto al di sotto dei 90 dollari, giù anche idei carburanti, con lasempre più vicina alla parità con il gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridottodi due centesimi al litro iconsigliati della. Ribasso di un centesimo super IP. Per Q8 -14 cent/litro sulla, per Tamoil -2 cent/litro sue gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla ...