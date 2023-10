Benevento | l’opportunità sprecata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Coppa Italia (a chiacchiere) non interessa a nessuno, almeno fino a quando non si pregusta la possibilità di vincerla. Funziona così tra i “grandi“, figuriamoci tra i “piccoli“, costretti a scendere in campo in un mercoledì di Champions League. I poco più di mille spettatori che hanno gremito gli spalti del “Ciro Vigorito” per assistere alla “maratona” con il Giugliano testimoniano questa tendenza tutta italiana. La serie di cinque risultati utili consecutivi ottenuti in campionato e la spettacolare rimonta centrata contro il Crotone non hanno scaldato il cuore degli appassionati della Strega, nonostante l’assenza di una diretta televisiva (fatta eccezione per un live streaming). A deludere, tuttavia, non è stato il preventivabile dato dei tagliandi staccati ma la prestazione offerta da chi avrebbe dovuto vedere nella Coppa Italia l’occasione per mettersi ...