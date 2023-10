Bellingham non è Maradona | è più una fusione tra Sampras e Lebron James El Paìs

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Rende normale l’eccezionale”. E quindi no,non è, non è Messi “né intende esserlo. E sembra ovvio che non ne abbia bisogno: nel calcio, anche nella vita, puoi essere tante cose senza dover essere Messi o…”. Eltorna ancora sul gol dial Napoli. Rafa Cabeleira cerca di dare un contorno al giocatore. E scrive che se proprio lo vogliamo paragonare a qualcuno… “si potrebbe pensare a unatra Pete, nessuno dei quali passa per calciatore. Resta da vedere se Lordlo è. Per il momento sembra solo così (dovremo ancora aspettare che vengano effettuati i relativi test in laboratorio), anche se può sembrare anche mille altre cose: un astronauta, ...