Belen sta male e la situazione peggiora | figlia affidata alla sorella

(Di giovedì 5 ottobre 2023) PERSONAGGI TV. Il mondo diRodriguez, la celebre showgirl e modella argentina, sembra attraversare un periodo difficile, e la sua famiglia si sta rivelando un sostegno fondamentale in questo momento complicato. Il “clan Rodriguez,” come spesso viene chiamato, si sta stringendo intorno aper aiutarla a fronteggiare un periodo di malattia. Leggi anche: Belén Rodriguez assente a Domenica In: cosa le sta succedendo Leggi anche:Rodriguez, la confessione choc: cosa si è scoperto La malattia diLa notizia della cattiva salute diha fatto rapidamente il giro dei media e dei gossipari. Alessandro Rosica, noto esperto di cronaca rosa, ha descritto lacome un “diavolo contro il quale si è già ritrovata a combattere in passato.” Queste parole ...

Oggi parte la nuova stagione con Veronica Gentili: ospiti i The Kolors, Elaheh Tavakolyan e Seydou Sarr Al via stasera su Italia1 la nuova stagione ...

Le Iene tornano e lo fanno con una nuova padrona di casa, Veronica Gentili , che ha subito fatto capire di non essere una presentatrice ma una ...

La vita di Belen Rodriguez è sempre stata una continua altalena in movimento. Tanti cambiamenti professionali e personali intrattengono i fan ...

Veronica Gentili è ufficialmente approdata nello studio de Le Iene Show, come sostituta di Belen Rodriguez . Proprio nel corso della puntata, poi, la ...

Il clan Rodriguez, quando il clima si fa oscuro, si chiude a testuggine e ripara dalle intemperie chi è in difficoltà. La famiglia che Belen ...

"Adessomale"., la verità di Corona. Poi su De Martino... 'In suo soccorso è corsa mamma Veronica Cozzani, che le starebbe accanto tutto il tempo, prendendosene cura', ha riferito Fanpage. ...Oggi è uno dei volti di punta di Canale 5 edimostrando giorno dopo giorno tutto il suo talento. e in questa edizione si prepara ad affrontare la sfida senzaal suo fianco, come nelle ...

Belen Rodriguez fra ospitate saltate e saluti sospetti: cosa sta succedendo QUOTIDIANO NAZIONALE

Belen sta male: la madre e Cecilia Rodriguez corrono in suo aiuto Corriere dello Sport

Cresce l'ansia per le condizioni di salute di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, oltre a essere sparita dai riflettori e dalla tv, ...Invitata a Le Iene da Veronica Gentili, Belen non ha ancora risposto: la showgirl per il momento tace. Problemi con Mediaset