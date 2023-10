Belen Rodriguez si fa rivedere dopo l’ansia sulla sua salute Come sta davvero

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) In questi giorni il casodiha tenuto banco e preoccupato i fan. Tutto è iniziato quando la showgirl ha dato buca ad Alessandro Cattelan per l’intervista in concomitanza con quella dell’ex marito Stefano De Martino a Belve. In una sola seraha fatto parlare mezza Italia. Cattelan ha aperto la puntata della stagione proprio parlando di lei, con le dieci domande che avrebbe voluto farle e con una frecciatina. Il conduttore mandato in onda l’Instagram story dicommentando così: “Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono ...