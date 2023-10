“Beatrice Luzzi vince il Grande Fratello” | il pronostico dell’ex vippona e le critiche ad Heidi Baci | “Se la sente troppo calda”

News Tv. Questa sera, giovedì 5 ottobre 2023, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello su Canale 5. I concorrenti intanto bisbigliano tra ...

Beatrice Luzzi è finita nel mirino dei coinquilini della casa del GF in queste ore. Soprattutto nella notte è scoppiato il caos in casa in quanto ...