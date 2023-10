Beatles | a 61 anni dalla pubblicazione del primo disco il mito continua

Da “ bravi ragazzi ” a “ bravi ssimi” in poco più di un anno: Help! dei Beatles segnò l’ultima volta dei Fab Four con le canzoni così vicine al surf ...

Il 15 agosto 1965 il concerto dei Beatles allo Shea Stadium di New York era già storia. I Fab Four, impegnati in una serie di date nel Nuovo ...

She Loves You dei Beatles , ed è subito “yeah yeah yeah”. Un effetto in cui John Lennon e Paul McCartney speravano, dal momento che l’idea iniziale ...

1962 - Esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei, Love Me Do. 1962 - James Bond ... È stato tutte queste cose assieme in 35di carriera professionale, vissuta con un solo e unico ...... lo spettacolo musicale "All you need is love " Omaggio ai" con l'inconfondibile voce e la ... che ancora oggi dopo più di cinquant'riesce a brillare di luce assoluta, come solo le vere ...

Hey Jude, il talento di Bellingham entra nel cuore come quella strofa dei Beatles Il Fatto Quotidiano

Negrita: “Grazie ai Beatles siamo ancora qui e ripartiamo dai live nei club” La Stampa

Firenze, 5 ottobre 2023 - L'iconico brano dei Beatles, 'Love Me Do', che segnò il debutto discografico dei quattro ragazzi inglese, compie 61 anni. Fu infatti composto da Paul McCartney e John Lennon ...Tommaso Paradiso, intitolare un disco Sensazione stupenda rende bene l'idea. «È ciò che sto vivendo, ho riabbracciato il pubblico, siamo usciti dall'isolamento della pandemia. Nel precedente Space ...