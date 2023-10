Beach volley | domani il via ai Mondiali 2023 | girone di ferro per Lupo-Rossi

(Di giovedì 5 ottobre 2023)in Messico (Tlaxcala, Huamantla e Apizaco) è in programma il via alla quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di, con in palio un posto ai pmi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Saranno quattro le coppie italiane ai nastri di partenza, una nel tabellone femminile e tre in quello maschile. Marta Menegatti e Valentina Gottardi, coppia numero dieci del seeding, sono state inserite nella Pool J insieme alle statunitensi Julia Scoles e Betsi Flint, alle austriache Dorina e Ronja Klinger e alla coppia del Costarica formata da Kianny María Araya Quesada e Angel Williams Paniagua. Le azzurre faranno il loro esordio sabato 7 ottobre contro il Costa Rica, per poi affrontare Austria e Stati Uniti. Occhi puntati anche su Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che figurano nella Pool H con gli spagnoli ...

In Aggiornamento: Prenderà il via domani venerdì 6 ottobre in Messico ( Tlaxcala , Huamantla e Apizaco ), la quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di. È dunque finita l'attesa per l'evento clou della stagione 2023. Chi trionferà in Messico, come noto, si assicurerà un posto ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 ; la manifestazione ...

