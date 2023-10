Bayern Monaco | due big spagnole su Sané

Non un bel periodo per l’ex difensore del Napoli Kim al Bayern Monaco . Già qualche giorno fa, infatti, una leggenda del club bavarese, Lothar ...

Sylvain Francisco ne segna 17, l'ex NBA Ibaka chiude con 8 punti e 9 ...Commenta per primo Ilè pronto a offrire un rinnovo di contratto ad Alphonso Davies , in modo tale da allontanare gli interessi da parte di Manchester City, Chelsea e Real Madrid. Lo riporta 90min .

Bayern Monaco, una mossa per allontanare Davies dal Real Madrid Calciomercato.com

BUNDESLIGA, EBERL VERSO IL BAYERN MONACO - Sportmediaset Sport Mediaset

Si chiude il primo giovedì di EuroLega. Dominio della Crvena Zvezda e del Maccabi Tel Aviv in casa di fronte al proprio pubblico mentre il Bayern Monaco si aggiudica il derby tedesco con l’Alba ...Ritorno in panchina in grande stile per Coach Laso, che nel 1° Round di Euroleague guida il Bayern Monaco al successo nel derby tedesco con l’Alba Berlino. 80-68 il finale, in evidenza diversi nuovi ...