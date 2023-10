Basket | Embiid giocherà le Olimpiadi di Parigi con team Usa

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Philadelphia, 5 ott. -(Adnkronos) - L'Mvp dell'ultima stagione Nba, Joelledi2024 conUsa. Il 29enne centro dei Philadelphia 76ers ha scelto gli Stati Uniti (di cui è diventato cittadino quest'estate) invece del Camerun (suo paese natale ma non qualificato per i Giochi) e soprattutto della Francia (di cui ha la cittadinanza e che fino all'ultimo ha sperato di convincerlo in vista delleda giocare in casa). La decisione riportata da diversa media statunitensi sarebbe stata comunicata nella giornata di ieri a Grant Hill, direttore esecutivo diUsa, dopo che lo stesso Hill edavevano avuto un lungo colloquio ai margini del training camp dei Philadelphia 76ers attualmente in corso a Fort Collins ...

