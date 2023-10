Basciagoni | è davvero finita? Cosa emerge sulla coppia

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Fedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEOI Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa Edoardo DonnamariaSorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fare Grande Fratello Vip,di nuovo insieme?nata nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini I, dopo l’ennesima crisi, sembrano essere tornati assieme. Sia Sophie Codegoni che Alessandro Basciano, infatti, poco fa, hanno pubblicato diverse foto disui rispettivi profili Instagram ufficiali, facendo intuire ai followers che ci stanno riprovando. I vipponi, d’altronde, sono da poco divenuti genitori e l’amore nato nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso ...