(Di giovedì 5 ottobre 2023) Intervista (e recensione) a regista e protagonisti del k-drama dal 5 ottobre su Paramount+ che ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al festival di Canne

" Trattativa mortale Paramount+ 4 ottobre Pare abbia sconvolto il pubblico coreano (che facilmente impressionabile non è) questaadattamento dell'omonimo cortometraggio pluripremiato ..." Trattativa mortale Paramount+ 4 ottobre Pare abbia sconvolto il pubblico coreano (che facilmente impressionabile non è) questaadattamento dell'omonimo cortometraggio pluripremiato ...

Bargain: la serie thriller che non lascia un attimo di tregua WIRED Italia

Bargain Trattativa Mortale, la nuova serie thriller coreana: trama e quando esce Today.it

Intervista (e recensione) a regista e protagonisti del k-drama dal 5 ottobre su Paramount+ che ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al festival di Canneseries ...Tra le novità in arrivo citiamo Bargain -Trattativa Mortale, Cimitero Vivente: Le Origini, 80 voglia di Brady, The burning girls, Waco e Compagni di Viaggio ...