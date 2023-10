‘Bargain’ | intervista al cast | «Il male assoluto non esiste»

Leggi su funweek

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Bargain – Trattativa Mortale arriva in Italia – su Paramount+ – dal 5 ottobre, già forte del successo ottenuto al Seriencamp festival (dove ha vinto il Critics’ Choice Award) e a Canneseries (Miglior Sceneggiatura). Premi meritatissimi per questa serie adrenalinica che promette di tenervi incollati allo schermo fino all’ultimo episodio. C’è chi (erroneamente) già paragona Bargain ai fasti di Squid Game, ma le due serie in comune hanno solo la patria di provenienza – la Corea del Sud – e il ritmo serrato proprio di qualsiasi thriller. Bargain potremmo dire si avvicini più ai mondi distopici di romanzi come Il Condominio di J.G. Ballard e in più ci mette un pizzico di ironia come antidoto a qualsiasi momento di noia. Un’ispirazione chiara e dichiarata in realtà Bargain ce l’ha ed è l’omonimo cortometraggio del regista Lee Chung-hyun, uscito nel 2015. Il regista e scrittore Jeon ...