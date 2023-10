Barcolana a Trieste superati i 1500 iscritti

Leggi su udine20

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La prima ospite ad arrivare oggi a, poco dopo le sette del mattino, è stata Nave Palinuro, che elegantemente si è ormeggiata al Molo IV, pronta a festeggiare i cent’anni della Capitaneria di Porto di. La goletta è una delle navi scuola della Marina Militare, e armata con il motto “Faventibus Ventis”, “Con il favore dei venti”, assolve a uno dei propri compiti, ovvero quello di promuovere l’immagine della Marina Militare. Il suo compito principale è quello di formazione degli Allievi Sottufficiali di Mariscuola Taranto. Partita da Venezia, dove si è svolto il cambio di comando ai vertici della nave, Nave Palinuro si affaccia in Golfo all’alba, dove resterà – ospitando numerose attività – fino a domenica, quando uscirà in rada per seguire la regata. Durante la sua permanenza a, Nave Palinuro sarà ...