Barcellona | Lamine Yamal è il più giovane a giocare titolare in Champions

(Di giovedì 5 ottobre 2023) A soli 16 anni e 83 giorni l'esterno delè diventato il piùad esordire in Ucl da. Prima di lui il nigeriano Celestine Babayaro

Breaking: Il Barcellona e la sua accademia La Masia sembrano imperiosi: un prodotto di sempre successo progettato per creare alcuni dei migliori ...

... aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Champions League,Yamal nella storia della competizione L'attaccante delè entrato nella storia della Champions. Mondiali ...L'occasione giusta per un po' di sana ironia da parte del profilo X del club blaugrana nei confronti del 16enne: ', se segni oggi, domani niente scuola'.

Lamine Yamal sparisce durante Porto-Barcellona per un malore: deve correre in bagno Fanpage.it

Il Barcellona ironizza: "Lamine Yamal, se segni stasera, domani niente scuola" TUTTO mercato WEB

Nessuna preoccupazione, invece, intorno alle condizioni di Lamine Yamal. Nel corso del secondo tempo l’attaccante è uscito improvvisamente dal campo lasciando il Barcellona in inferiorità numerica per ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...