Barbara D’Urso | ennesima doccia gelata | altro che programma Netflix | il progetto non esiste nemmeno

(Di giovedì 5 ottobre 2023) E’ davvero un ano sfortunato perche all’improvviso senza preavviso e senza salutare il proprio pubblico si è vista fuori da Pomeriggio 5 e da Mediaset. Nello stesso tempo, il suo futuro nebuloso continua a tenere banco. Fino a fine dicembre non si muoverà una mosca per quel che riguarda i suoi impegni L'articolo proviene da KontroKultura.

Dopo l'addio a Pomeriggio Cinque , programma che ha condotto per 15 anni,sbarcherà su Netflix . Come riportato da Italia Oggi , la conduttrice reciterà infatti in una serie televisiva , un thriller a sfondo sociale in lingua inglese , e inizierà le riprese a ...Il 9 ed il 10 gennaio, ad esempio, il teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ospiterà lo spettacolo con protagonistadal titolo 'Taxi a due piazze', la famosa commedia degli equivoci di Ray ...

Barbara D'Urso, a breve su Netflix un thriller in lingua inglese Sky Tg24