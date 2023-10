“Azioni concrete” | passa la linea italiana al vertice sui migranti | Gli 8 punti dell' intesa

Fonti diplomatiche, 'non si e' parlato di modello Ruanda' . Le stesse fonti spiegano che l'idea della riunione tra i leader di alcuni paesi che sono di primo arrivo e paesi interessati al fenomeno dei ...Il cda di Enel, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'assemblea degli azionisti, ha [...] 05 ottobre - 18:19 Vertice Europa: 5 paesi, orasu contrasto business tratte ...

Energy4Blue: sensibilizzare il territorio attraverso azioni concrete Rinnovabili

Vertice Europa: 5 paesi, ora azioni concrete su contrasto business ... Borsa Italiana

Riunione Italia, Uk,Olanda, Albania, Francia e von der Leyen (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Granada, 5 ott - Nella riunione ristretta a margine dei lavori del vertice della European Political Co ...Si adotterà come strumento per la creazione dei protocolli, strategie di partecipazione attiva della cittadinanza ...