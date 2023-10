Aziende dove si lavora meglio in Italia | 11 sono bergamasche | da Tenaris a Italtrans | ecco l’elenco

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Bergamo. C’è anche un nutrito drappello di imprese con sedi (o significativi insediamenti) in Bergamasca, neldelle 450 “Best Employers d’per il 2024”, che un sondaggio web promosso dal Corriere della Sera e organizzato dalla piattaforma Statista ha reso noto in questi giorni. Se i primi due gradini del podio se liaccaparrati multinazionali come Volkswagen e Google, seguite a ruota dalla Fratelli Carli, un decisamente onorevole sesto posto nella classifica delle “si” nel nostro Paese, se l’è aggiudicato(cui fa capo Dalmine Spa) artefice nell’immediato post pandemia, di un piano di screening sanitario per i suoi dipendenti sparsi per il mondo: l’Health Care Project. Nel 2022, all’iniziativa aderì ...