...significativo poiché continuiamo a rilevare errori nel nostro lavoro che hanno portato a un... 'La pressione per aumentare la spesa mette a dura prova leamministrative, aumentando di ......per fronteggiare il carovita" e segnala che nei primi 6 mesi di quest'anno la quota di... Al debito pubblico che ogni italiano si accolla circa 48mila euro a testa, indai 40mila circa ...

Aumento risorse per la scuola: dall’avvio per il concorso a cattedra, all’innovazione didattica, al potenziamento del sistema 0-6. La Camera approva una mozione, ecco cosa contiene Orizzonte Scuola

Manutenzione verde pubblico a Torino: risorse in aumento e un ... Città di Torino

Aumento tredicesima a Dicembre a sorpresa con detassazione ... per continuare a garantire loro ulteriori risorse economiche e non si fa più accenno a possibile detassazione della mensilità aggiuntiva ...Di colpo ci siamo resi conto di come la nostra sanità faccia fatica a far fronte alle esigenze di benessere fisico e mentale dei cittadini e di come le risorse a disposizione non siano sufficienti, ...