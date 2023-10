Atto di Generosità | Organi Donati da un Uomo di 61 Anni Deceduto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Chieti - Undi straordinariaha permesso di salvare molte vite, grazie alla donazione di cuore, fegato, reni e cornee da parte di undi 61della provincia di Chieti. La sua famiglia ha acconsentito a questa nobile iniziativa dopo che gli è stata diagnosticata la morte cerebrale. La storia inizia quando l'è stato portato d'urgenza all'ospedale "SS. Annunziata" il 29 settembre in condizioni disperate, già in stato comatoso, a seguito di un malore avvenuto a casa sua. Purtroppo, la presenza di una grave emorragia aveva reso impossibile qualsiasi intervento di neurochirurgia, e così è stato intubato e ricoverato in Rianimazione. Nel corso del tempo, le sue condizioni si sono aggravate, portando i medici a confermare la morte cerebrale il giorno seguente, intorno alle 14. A ...