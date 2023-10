Attacco frontale ai giornali | “Pura malafede contro il Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il duroda parte delsta alla stampa italiana, accusata dinei confronti deldi Rudi Garcia. Ildi Garcia sembrerebbe tutt’altra squadra rispetto a quella ammirata ad inizio stagione, fra vittorie poco convincenti e debacle sfociate in risultati inaspettati. Le ultime due vittorie in campionato, arrivate anche in maniera netta su Udinese e Lecce, hanno infatti rappresentato una sorta di rinascita azzurra, con i partenopei in grado di rispondere con i fatti a tutti gli eventi dell’ultimo mese. Superare così brillantemente la sconfittala Lazio, i pareggi di Genoa e Bologna ed il caso Osimhen non era infatti una passeggiata, con la forza del carattere napoletano riuscita invece ad imporsi anche sul palcoscenico più difficile. Trattasi ...