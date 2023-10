Atp Shanghai | Sonego supera Sekulic al primo turno

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – Buon esordio per Lorenzonel torneo Masters 1000 di. Il 28enne torinese, n.59 Atp, si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2, in poco meno di un’ora e mezza, sull’australiano Philip, n.298 del mondo, promosso dalle qualificazioni.al secondotroverà lo statunitense Frances Tiafoe, n.13 del ranking Atp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Eccezionale prima esterna all’incrocio delle righe del l’azzurro per salvare palla break. 30-40 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Non riesce a rispondere il giovane australiano. 4-1 break SONEGO! Non c’è più partita, terzo errore ...

E’ iniziato il Master 1000 di Shanghai , il penultimo grande appuntamento della stagione: poi il circuito tornerà in Europa per il torneo di Parigi ...

Il 28enne torinese si è imposto in due set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2 Buon esordio per Lorenzo Sonego nel torneo Masters 1000 di. Il 28enne torinese, n.59, si è imposto in due set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2, in poco meno di un'ora e mezza, sull'australiano Philip Sekulic, n.298 del mondo, promosso dalle ...Il nuovo numero 4 del mondo, fresco vincitore dell'500 di Pechino, Jannik Sinner torna a parlare della Coppa Davis, dopo il forfait di inizio ... Proverò a riprodurre il modello a, che sarà ...

Incredibile a Shanghai! Pallata al giudice di sedia: avversario squalificato e Napolitano accede al tabellone principale Eurosport IT

Atp Shanghai, Day 2 - Da Lorenzo Sonego a Matteo Arnaldi: in campo tre italiani Tennis World Italia

(Adnkronos) – Buon esordio per Lorenzo Sonego nel torneo Masters 1000 di Shanghai. Il 28enne torinese, n.59 Atp, si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2, in poco meno di un’ora e mezza, ...E' iniziato il Master 1000 di Shanghai, il penultimo grande appuntamento della stagione: poi il circuito tornerà in Europa per il torneo di Parigi Bercy ...