Atp Shanghai | Sonego supera Sekulic al primo turno

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – Buon esordio per Lorenzonel torneo Masters 1000 di. Il 28enne torinese, n.59 Atp, si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2, in poco meno di un'ora e mezza, sull'australiano Philip, n.298 del mondo, promosso dalle qualificazioni.al secondotroverà lo statunitense Frances Tiafoe, n.13 del ranking Atp.